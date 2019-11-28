На авторазборке в Кронштадте нашли детали угнанных в Европе машин. Хозяева из Евросоюза обещают документики

В Кронштадтском районе Петербурга обнаружили склад автомобильных запчастей от машин, угнанных за границей.

По данным «Фонтанки», кресла, бамперы, багажники и двигатели полицейские увидели 27 ноября в помещении на Цитадельском шоссе, 2. Проверяя авторазборку, пробили по базам номер первой же детали – двери. Оказалось, запчасть была снята с корпуса Land Rover, угнанного в Германии ещё в марте 2016 года. При дальнейшем обходе правоохранители нашли почти полный набор комплектующих – от кресел до двери багажника – от Land Rover из Великобритании. Хозяева безуспешно разыскивают машину с мая 2019-го.

Все вопросы полицейские задали субарендатору, 48-летнему гражданину Литвы. Последний уверяет, что даже не подозревал, что с б/у запчастями могут возникнуть проблемы. Бизнес по их продаже ведёт его жена: скупает детали у различных фирм и на каждую якобы получает необходимые документы. Предоставить доказательства мужчина пообещал не позднее 28 ноября. В том, как именно части «заграничных» машин оказались на складе в Кронштадтском районе Петербурга, предстоит понять оперативникам.

Сотрудники «угонного» отдела главка развернули активную деятельность и атаковали рынок авторазборок чуть более недели назад. 26 ноября такой подход даже напугал горожан: решив наконец разобраться с угонщиками, как велел новый начальник Управления уголовного розыска, специалисты преследовали украденный 26 ноября кроссовер Honda CRV в бронежилетах и с оружием в руках.



