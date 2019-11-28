Нетрезвая москвичка дала полицейскому в ухо и выбила стекло служебного «Форда»

Нетрезвая москвичка устроила дебош в отделе полиции Мещанского района столицы. Досталось и сотрудникам, и служебному «Фокусу».

Женщину 26 лет доставили в ОВД «Мещанское» накануне вечером, поводом стало мелкое хулиганство. Алкоголь придал храбрости, и задержанная для начала ударила в ухо помощника оперативного дежурного, сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на московский главк.

Отвезти женщину на медицинское освидетельствование тоже без потерь не удалось. В машине она продолжила буянить и выбила стекло служебного «Форда Фокуса».

Старшина полиции получил рану ушной раковины и обратился за помощью в медучреждение. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.



