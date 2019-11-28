Бревно с лесовоза развернуло в рейсовый автобус. Водитель получил травмы, но смог уберечь пассажиров

Рейсовый автобус получил неожиданный удар бревном, слетевшим с лесовоза в Еврейской автомной области. Пострадал водитель, пассажиры отделались испугом, а водитель лесовоза скрылся.

Инцидент произошел накануне вечером на 5-м километре автодороги «Западный подъезд к Биробиджану», сообщил 28 ноября РИА Новости представитель УМВД по региону.

По предварительной информации, лесовоз вёз незакрепленные бревна. Одно из них развернуло, и оно врезалось в автобус с пассажирами, который ехал по маршруту «Кирга – Птичник». Водитель автобуса смог удержать руль, но получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры не пострадали.

Лесовоз с места аварии уехал, водителя и машину ищут. В полиции добавили, что возбуждено два административных дела по статье 12.24 «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего» и части 2 статьи 12.27 «Оставление места ДТП». Нарушителю грозит наказание вплоть до лишения прав.



