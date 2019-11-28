Ведущего с волховского телевидения задержали по подозрению в развращении школьника. Пока искали, из дела исчезло понуждение к сексу

Уголовное дело о ненасильственном разврате с несовершеннолетним возбуждено в Волховском районе Ленобласти 27 ноября. В качестве подозреваемого привлекли местную знаменитость.

По данным «Фонтанки», общение с полицией для 35-летнего жителя Волхова Александра Ивушкина началось около часа ночи 27 ноября, оперативники пришли к нему домой и предъявили преступные предпочтения, о которых инспектору по делам несовершеннолетних рассказал один из подучетных подростков. По словам восьмиклассника, с Ивушкиным он проводил время в квартире на улице Дзержинского 26-го числа. То, к чему якобы подвел телеведущий, школьнику в итоге не понравилось, и он поторопился встречу закончить. Сперва подозреваемого искали с мыслями о составе про понуждение к мужеложству, однако в итоге дело возбудили по статье о развратных действиях без применения насилия.

Ивушкин ведет активную жизнь в соцсетях. Судя по его странице «ВКонтакте», на «Волховском телевидении» он ведет новостные выпуски и передачу «Собеседник». В друзьях у него почти 6,5 тысячи человек.



