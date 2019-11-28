Украденные драгоценности Константино-Еленинского монастыря на три миллиона рублей найдены. Подозреваемый не успел продать все

Подозреваемого в краже ларца с пожертвованиями из Константино-Еленинского женского монастыря задержали 27 ноября в Ленинградской области. Тот, кто, предположительно, унес почти 3 миллиона рублей, живет не так уж далеко — в поселке Сосновый Бор, что под Выборгом.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 28 ноября, уроженца Ярославля разыскивали на родине с конца августа, но уже по другому делу. Его обвинили в хранении наркотических средств и собирались заключить под стражу. Не дожидаясь ареста, 28-летний злоумышленник сбежал.

Похищенное имущество монастыря частично изъяли. Правоохранительные органы предполагают, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Напомним, ценности из монастырского храма Похвалы Божией Матери исчезли 26 октября. Злоумышленник взял полный ящик серебра и золота: пропали подвески, броши, кольца, крестики и даже наручные часы. Позже служители церкви обнаружили на колокольне опустошенный сундук и обратились в полицию.



