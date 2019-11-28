Шестьсот тонн «урановых хвостов» стоят в порту Петербурга в 500 метрах от жилых домов

Корабль «Михаил Дудин» с грузом обедненного гексафторида урана 28 ноября в 5 часов утра ошвартовался на причале №40 в морском порту Петербурга. К нему приковано внимание экоактивистов, протестующих против ввоза в Россию шестисот тонн «урановых хвостов» из Германии.

По данным автоматической системы портовой администрации, переход с якорной стоянки перед Кронштадтом, где судно простояло с 11 утра 26 ноября, занял около трех часов. Причал расположен буквально в пятистах метрах от жилых домов на Канонерском острове.

По данным экологов, на борту находятся 80 контейнеров с ОГФУ, которые будут отправлены в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат. Там действует единственная установка по переработке данного вида отходов в производство топлива для АЭС.

«Это не большая тайна, но специфика груза такая, что болтать не хочется. Шум политический. И у "зелёных" претензии не к перевозке, а к самому ввозу гексафторила урана в Россию. Но наши заводы умеют его превращать в востребованный материал, который опять можно продать за границу", – рассказывал 47news владелец «Аспол Балтик» Владислав Овсянников, которому приндлежит «Михаил Дудин».





Опасный груз вызвал ажиотаж в среде экологов, которые устроили файер-шоу по его прибылии на рейд Кронштадта. Они перечисляют в СМИ опасности возможной разгерметизации контейнеров. Представители «Росатома» заявляют о пользе для российской экономики этого материала. Эксперты по ядерной энергетике называют его топливом для будущих реакторов на быстрых нейтронах. Правда пока таких установок в промышленной эксплуатации нет, и определение груза как «ядерные отходы» также, с определенной точки зрения, может быть уместно. Технически, это побочный продукт в технологии обогащения урана. Он легко вступает в реакцию с водяным паром, переходит из твёрдого состояния в газообразное при температуре +56 градусов. Плавиковая кислота, которая образуется при этом, крайне токсична и ядовита.

«Фонтанка» выяснила, что происходит.