Под Петербургом одна машина откинула пешехода в другую

Уроженец Донецкой области погиб под Петербургом, около посёлка Кузьмоловский, при попытке перейти дорогу.

Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло 27 ноября около 8:30 на 13-м километре дороги Юкки – Кузьмолово (Всеволожский район). По предварительной версии, мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода, сбил сначала ехавший со стороны Кузьмоловского «Хёндэ», затем его отбросило во встречный «Дэу Матиз». Пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

Документов и даже телефона у мужчины при себе не было, личность установили позднее. Как оказалось, ему 42 года, он родился в Донецкой области, а зарегистрирован в одном из посёлков Белгородской области.





«Сбили около 8:15, было ещё темно, – рассказывала Наталья в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Человека на обочине пытались привести в чувства, но через час лицо уже было накрыто пеленкой, ботинки были разбросаны по дороге метров на 100, у красной машины отломано зеркало и помят бок, видимо, по касательной задели. Пешеходный переход там находится в 200 метрах».