Сына владельца хостелов в Парголово подозревают в убийстве отца. Он жаждал наследства

По подозрению в заказе убийства собственного отца задержан 39-летний петербуржец. Его взяли в соседнем с местом расстрела доме. Киллер же до раскрытия не дожил.

Вадим Кулебакин задержан спустя семь месяцев после убийства его отца в хостеле на Полевой улице в Парголово. Следствие видит его заказчиком. Вместе с ним 27 ноября оперативники нашли и предполагаемого организатора процесса. По данным «Фонтанки», убийство произошло на фоне желания Кулебакина поскорей наследовать имущество отца и конфликта между родственниками.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что 39-летний отпрыск бизнесмена попросил организовать убийство своего знакомого – Максима Баштанара родом с Украины. За хлопоты тот получил 50 тысяч рублей. Во время обыска в его квартире в том же Парголово была найдена россыпь патронов и визитка на имя Владимира Володина. Последнего следствие видит киллером, 12 апреля этого года трижды выстрелившим в спину 68-летнего Владимира Кулебакина, после чего в 50 метрах от дома и хостела был выброшен в урну глушитель. За это Кулебакин-младший якобы заплатил 400 тысяч рублей. Володина допросить уже не удастся - через два месяца после убийства он умер от болезни сердца.

Предполагаемый заказчик, который в настоящее время работает на складе, свой темперамент успел показать еще в 20-летнем возрасте – в 1999 году его осудили на 8 лет за жестокое избиение, через три года он вышел по УДО, еще через три снова попал под суд – на этот раз за нарушение неприкосновенности жилища.





Как сообщалось ранее, убитый вместе с братом владел десятками объектов на территории Выборгского района и занимался гостиничным бизнесом.