К конфликту на школьном чаепитии в Новосибирске подключилась полиция. Девочку, мать которой пошла против родительского комитета, пнул одноклассник

В Новосибирской области набирает обороты конфликт между семьей школьницы и родительским комитетом. Мать девочки отказалась сдавать деньги на нужды класса, что привело к скандалу во время чаепития. В итоге администрация школы запретила проводить чаепития, а второклассница пожаловалась, что после этого ее ударил одноклассник.

В тонкостях скандала теперь разбирается полиция и минобразования Новосибирской области. В региональном ГУ МВД 28 ноября агентству РИА Новости сообщили, что в отдел полиции № 8 «Кировский» из медучреждения поступила информация об обращении за медпомощью несовершеннолетней. «Девочка пояснила, что в школе ее ударил ногой одноклассник. Заявлений от родителей девочки в полицию не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские опрашивают участников и очевидцев конфликтной ситуации», – сообщили в полиции.

Областное министерство образования добавило, что также в курсе информации о возможном избиении школьницы. «В образовательное учреждение направлена совместная комиссия министерства образования и мэрии города Новосибирска. Комиссия проверит все факты, встретится с родителями и руководством школы», – сообщили в пресс-службе минобра. Власти отметили, что взяли ситуацию под контроль и пообещали управленческие решения, если информация подтвердится.

Как сообщает портал VN.ru, появилась информация, что мать пнувшего девочку школьника якобы дружит с активисткой из родительского комитета. Конфликт разгорелся в начале ноября. Мать второклассницы не сдала деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности, а мать другого ребенка, состоявшая в родительском комитете, во время классного чаепития запретила девочке брать общую еду и отказалась дать ей пластиковый стаканчик, а также велела покинуть общий стол. Школьница разрыдалась на глазах у одноклассников, после чего праздник ей устроили другие люди.



