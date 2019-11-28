Вор украл миллион у автодилера в Александровской. Действовал в перчатках, а пришёл с балкона

В посёлке Александровская Пушкинского района Петербурга домушник украл больше миллиона рублей. Чтобы забрать наличные, он надел перчатки и отжал стеклопакет на террасе.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), заработанного лишился старший менеджер одного из автоцентров «Шкода». Вор забрался в его дом на Рехколовском шоссе вечером 27 ноября. Помимо рублей, забрал 700 евро, 600 долларов и драгоценности. Найти позарившегося на чужое не помогла даже бельгийская овчарка Атака.

Вор пытался быть осторожен и действовал в перчатках, однако оперативники нашли следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело, поиски продолжаются.

Общий ущерб — почти 1,2 млн в рублевом эквиваленте.





В начале ноября ради миллиона решил рискнуть другой неизвестный, но лёгкими путями пренебрёг и занялся покорением высоток в Сестрорецке: отжав стеклопакеты, в частности на четвёртом этаже, куда залез по балконам, вынес рубли, евро и украшения.