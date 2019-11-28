В Кузбассе грузовой поезд врезался в легковушку. Один вагон сошёл с рельсов

Грузовой поезд снес автомобиль в Кузбассе. Подробности 28 ноября сообщает сайт Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на четверг. Машинист грузового поезда заметил на железнодорожных путях легковушку, экстренно затормозил, но было уже поздно. Произошло столкновение, один вагон сошел с рельсов. О пострадавших официально не сообщается.

На месте происшествия работают специалисты, выясняются причины ДТП.

Железнодорожная служба предупреждает, что из-за инцидента пассажирский поезд №91 Северобайкальск — Москва опоздает на 37 минут, поезд №99 Владивосток — Москва — на 21 минуту.

Ранее в Красноярском районе Астраханской области автобус «Газпром энерго» не пропустил электричку «Газпром добычи Астрахань». Все пострадавшие, по разным данным, 14 или 15 человек, – из автобуса.



