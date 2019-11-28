Первый пошёл. В дебютный рейс отправился новый поезд РЖД с душем в плацкартных вагонах

Поезд с душем, розетками и микроволновкам, в котором нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс. Об этом 28 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК, «дочка» РЖД).

Из новых вагонов сформировали поезд №71/72 «Белогорье» сообщением Москва–Белгород. Состав, который построил «Трансмашхолдинг», состоит из 6 купейных и 10 плацкартных вагонов, выполненных в виде двухвагонного сцепа. Между вагонами устроен герметичный переход без знаменитых хлопающих дверей. Вагоны оборудованы душевыми, а в сервисных зонах установлены холодильники и микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды.

В поездку на обновленном составе отправились более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости.

В течение шести лет ФПК планирует закупить пассажирские вагоны на сумму 237 млрд рублей у Тверского вагоностроительного завода (входит в «Трансмашхолдинг»).



