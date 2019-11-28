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Общество
28.11.2019 08:12
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«Ъ»: СКР считает, что на ФСБ работала патриотическая общественная организация, которая грабила фигурантов дел

Следственный комитет России назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (РОО «Е.Н.О.Т»). Как 28 ноября утверждает газета «Коммерсантъ», следствие полагает, что «еноты» действовали по указанию кураторов из Федеральной службы безопасности.

Организация зарегистрирована в Москве, ее возглавляет Роман Теленкевич. По данным издания, «еноты» участвовали в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при присоединении Крыма к России. В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность Роману Теленкевичу как члену Союза добровольцев Донбасса «за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма».

Как пишет «Коммерсантъ», на РОО обратил внимание следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю. В октябре этого года он возбудил пять уголовных дел, рассмотрев пять своих же рапортов. В итоге, сотрудники управления ФСБ по Москве и области стали подозреваемыми в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, подозреваемыми в организации банды, а также в разбоях и кражах. Следствие полагает, что фактическими исполнителями были участники Е.Н.О.Т., а приказы получал Теленкевич. То есть, как пишет газета, организация являлась звеном банды для решения силовых вопросов.

«Согласно уставу, РОО Е.Н.О.Т. создана для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе путем организации изучения и сохранения исторических материалов, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций, представляющих собой составную часть гражданского общества, и т. д.,— отмечается в материалах дела.— При этом фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий».



СКР считает, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР и сотрудники ФСБ якобы привлекли «енотов» к оперативной работе, а чекисты — также в качестве исполнителей преступлений. Сначала сотрудники РОО с силовиками приходили на обыски. После этого «еноты» выносили ценные вещи.

В декабре 2016 года члены РОО похитили у некого лица, который являлся фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, деньги и ценности на 4,8 млн рублей. Пострадавший написал заявление лишь через три года. Одновременно «еноты» со главе с Теленкевичем оказались под следствием в Туапсе по делу о вымогательстве. Также их обвиняют в бандитизме,  разбоях и кражах. «Еноты» признали свою вину, а заодно заявили о причастности к нападениям московских чекистов. И хотя в деле оказались военнослужащие, руководство СКР сочло, что расследование должно вестись «гражданскими» следователями, причем в Краснодарском крае, хотя наибольшее число преступлений группе вменяется в столице.

В октябре майоров ФСБ арестовал Краснодарский гарнизонный военный суд по ходатайству СУ СКР. Но 31 октября Южный окружной военный суд (ЮОВС) распорядился освободить одного из них. В апелляции  признали, что его арест был произведен с  процессуальными нарушениями, а также усомнились в том, что было само событие преступлений. Кроме того, следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста второго майора. Его освободили из СИЗО, и он вернулся в Москву. На работе в ФСБ Барякшев не появился. Источники предполагают, что он признал вину и стал сотрудничать со следствием, продолжает «Коммерсантъ».

Уголовное дело вызвало много вопросов, как в ФСБ, так и в центральном аппарате СКР. Проводится проверка.

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