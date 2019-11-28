Пострадавшие в ДТП в Доминикане возвращаются в Россию. Девочке и её маме врачи спасают руки

Шесть человек, пострадавших в ДТП в Доминикане, находятся в тяжёлом состоянии в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй, 21 человек – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает посольство России в Венесуэле на своей странице в Facebook.

К 28 ноября семь человек уже вылетели в Москву. Пятеро выписаны из больниц и находятся в гостинице: туроператор Anex Tour должен организовать их возвращение в Россию. Поскольку некоторые граждане после ДТП утратили паспорта, ведётся работа по оформлению документов для их возвращения на Родину.

«Хотели бы поблагодарить наших соотечественников, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканских выпускников советских и российских вузов, которые, узнав об аварии, предложили свое содействие в решении возникавших вопросов», – отмечается в сообщении посольства.

Двенадцатилетней девочке удалось спасти руку, рассказал накануне РИА «Новости» Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана. «У неё была проблема с одной рукой, её смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела. Девочка останется в больнице, у неё и с матерью проблемы, тоже руку восстанавливают», – говорит Евдокимов.





Ампутацию рук, по его словам, провели у мужчины и у женщины: мужчина лишился одной руки, у 40-летней женщины ампутировали две руки, передаёт РБК.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ 28 ноября уточняет детали самой аварии. Виновником называют водителя грузовика: он «двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую». «Когда он остался на правой полосе движения, наш автобус направился вперед по левой, и когда проехал мимо, получил удар в районе правого заднего колеса», – заявил представитель транспортной компании Monumental, которой принадлежит попавший в ДТП автобус. По его словам, эту информацию подтверждают некоторые пассажиры.

Что касается автобуса, это Yutong 2016 года выпуска, он был технически исправен и «обладает всеми системами безопасности, рекомендованными в международных стандартах, включая ремни безопасности». Водитель, по утверждению перевозчика, проходил регулярное медицинское освидетельствование и курсы повышения квалификации: «Сантос Бельтре является сотрудником с безукоризненным путевым листом, он участвовал во всех тренингах, которые Monumental постоянно проводит своим водителям, также его тесты на наркотики показали отрицательный результат в декабре 2018 года, апреле и сентябре 2019 года, а также 27 ноября».

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа и опрокинулся. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек, никто не погиб.