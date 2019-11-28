Петербург снова в плюсе. Температура выше нуля превратит снег в дождь

Температура воздуха в Санкт-Петербурге утвердилась в плюсовых значениях. Чуть холоднее станет только в выходные.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас в городе 0,7 градуса тепла, а днём 28 ноября воздух прогреется до плюс 3. Облачно, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный, атмосферное давление продолжается понижаться.

В пятницу, по прогнозу, будет ещё теплее, на один градус, и только в субботу днём может подморозить, на фоне мокрых снегопадов – и снова нас ждёт гололедица.





Ноябрь в Петербурге, напомним, выдался аномальным: вторая декада стала самой тёплой за весь ряд инструментальных наблюдений, то есть за 149 лет. Температура в середине месяца составила 5,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда 1982 года.