В Приморье застрелили атамана «Войска Уссурийских казаков»

Казачьего атамана убили в Приморье. Мужчину застрелили возле его дома в селе Барабаш Хасанского района.

Как сообщает региональное следственное управление Следственного комитета, погибшему было 37 лет. На месте убийства нашли гильзы от патронов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков».

По данным местных СМИ, поводом к убийству мог стать бизнес-конфликт. По предварительной информации полиция разыскивает четверых подозреваемых, которые отправились из Хасанского района в сторону Владивостока, объявлен план-перехват.



