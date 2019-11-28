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Бизнес
28.11.2019 07:18
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«Читаешь, и голос Левитана стоит в ушах». Глава «Нафтогаза» рассказал, как «Газпром» будет перекрывать вентиль

«Газпром» прекратит подачу газа на Украину с десяти часов утра 1 января 2020 года, если Россия и Украина не заключат новый контракт. Об этом 28 ноября заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

По его словам, в письме от «Газпрома» «черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины». Также он добавил, что без нового договора Украина будет закачивать транзитный газ в хранилища, но продлится это недолго, поскольку Россия дала понять, что «фактически перекроет вентиль».

«И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане. Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах», — добавил Витренко.

Глава «Нафтогаза» рассказал, что закачка транзитного газа в хранилища не является «воровством из трубы».


«Мы говорим о том, что если будет заходить газ без документального оформления, то есть непонятно чей, то Украина вместо того, чтобы этот газ потребить или кому-то отдать, будет его надежно хранить. Если он будет поступать, он будет ждать своего хозяина, терпеливо, когда хозяин придет с оформленными документами», — сказал глава «Нафтогаза».

«Газпром» 18 ноября направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении, в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

«Нафтогаз» в ответе «Газпрому», в свою очередь, настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также заявляет о готовности рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

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