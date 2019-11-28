В России хотят сделать 31 декабря постоянным выходным днём. Законопроект внесли в Госдуму

В России предложили сделать выходным днем 31 декабря. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщил 28 ноября РИА Новости глава комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают сделать последний календарный день года нерабочим, даже если он попадает на будние дни. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в нынешних границах.

Предполагается, что перенос выходного позволит более рационально использовать выходные и праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.



