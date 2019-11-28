Украинские власти рассказали, сколько стоили «украденные унитазы» на возвращённых им кораблях. Счёт идёт на миллионы долларов

Украина предварительно подсчитала убытки на возвращённых Россией кораблях. По мнению властей, РФ «уценила» их катера и буксир минимум на 2,3 млн долларов. Об этом 27 ноября заявил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки», – приводит слова дипломата РИА Новости.

Лоссовский отметил, что точный ущерб будет установлен после завершения расследования, в котором примут участие представители кораблестроения.

20 ноября украинская сторона заявила, что получила задержанные российскими пограничниками корабли в весьма потрёпанном состоянии. С буксира и катеров якобы были скручены розетки, плафоны и даже унитазы. На следующий день в ФСБ ответили, что украинцы сами «угробили» суда и сломали сантехнику за время похода.

Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские артиллерийские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. 18 ноября 2019 корабли возвращены Украине.



