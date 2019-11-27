Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». «Зенит» обыграл «Лион» и остался в борьбе

«Зенит» подходил к матчу против «Лиона» в понятном режиме: для продолжения борьбы за выход в плэй-офф главного клубного турнира планеты петербургскому клубу была нужна только победа.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Напомним: в первом матче еврокубковой кампании команда Семака сыграла вничью в Лионе, затем добыла победу в домашнем поединке против «Бенфике», а после без шансов дважды уступила «Лейпцигу». Позже оказалось, что из ноябрьских соперников немецкого клуба «Зенит» проиграл достойнее всех, но очков петербуржцам это не добавляло. О решительном настрое на матч против французов в интервью «Фонтанке» говорил Ярослав Ракицкий.

Тренерский штаб «Зенита» не удивил со стартовым составом: как и год назад в аналогичный момент осени руководство команды финализировало обойму игроков, выходящих на поле с первых минут. По последним матчам было понятно, что вариации в старте могут быть связаны только с травмами или дисквалификациями. В итоге на поле слушать гимн Лиги Чемпионов вышли: Михаил Кержаков в воротах, в обороне – Вячеслав Караваев справа, Дуглас Сантос слева, пару центральных защитников составили безальтернативные Ракицкий с Браниславом Ивановичем. В центре поля появились Себастьян Дриусси и Далер Кузяев на флангах, Магомед Оздоев и Вильмар Барриос в опорной зоне. Дуэт форвардов также остался без изменений: Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Первый тайм начался с давления французов. 7 октября в отставку был отправлен бразильский тренер Сильвинью: он провалил старт сезона. На момент увольнения «Лион» шел на 14 месте в таблице. Команду возглавил Руди Гарсия, до того работавший в «Роме» и марсельском «Олимпике» – одном из самых главных противников «Лиона» во французской лиге 1. На 23 минуте Оздоев, прерывая передачу с фланга, срезал мяч в собственные ворота, но Кержаков успел к предательскому рикошету. «Зениту» удалось отодвинуть игру: опасно бил Кузяев (после изящного пропуска Дзюбы), Азмун попал в штангу. В итоге, несмотря на ряд упущенных моментов, футболисты петербургского клуба сумели открыть счет: Сантос с углового нашел голову Дзюбы, тот точно пробил в ближний угол.





У Виража весь первый тайм получалось удивить даже завсегдатаев стадиона. Помимо традиционных «Неба славян» группы «Алиса» и «Катюши», объединенные болельщики вместе с Нейромонахом Феофаном задорно исполняли «Калинку-малинку», спели про «Золото-84», поздравили с днями рождениями главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова (был 26 ноября), Александра Кержакова (праздновал в день игры) и адресно поддержали брата именинника Кержакова-джуниора в воротах. 51 183 болельщика оценили поддержку по достоинству.

Во втором тайме футболисты «Лиона» пытались отыграться, но команда Семака уверенно довела дело до победы. На 84 минуте вышедший на замену Юрий Жирков зряче скинул мяч на Оздоева, и Магомед с нерабочей левой ноги в одно касание забил второй.

Фото: автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Зенит» в очередной доказал, что в ситуации, когда речь идет о результате, команда Семака может его добиваться. Однозначно эта победа не была легкой прогулкой. Статистика по сейвам говорит сама за себя: 6:1 в пользу Кержакова. После игры Михаил дольше всех благодарил Вираж и стадион: было видно, что голкипер явно испытывает удовольствие от происходящего.

Дзюба забил свой восьмой гол в Лиге Чемпионов, повторив рекорд Андрея Тихонова из «Спартака» 90-ых годов. Отдельно отметим, что именно гол нападающего «Зенита» стал победным, что особенно важно на фоне оскорблений, преследующих форварда с матча сборной России в Сан-Марино. К слову после игры главный тренер гостей Гарсия прокомментировал его гол в ворота «Лиона», обсуждая возможный фол на защитнике Марсело: «Мы полностью доверяем судье, не обсуждаем его решения. Мы проиграли не поэтому».

Сам Дзюба после матча высказался предельно коротко и ясно: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать там (на поле — прим.ред.)». Про повторение рекорда Тихонова Артем искренне удивился: «Не знал, я думал, что у него побольше, матчей-то он сыграл больше, чем я».

Фото: автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Семак был сдержанно доволен: «Конечно, рады, что победили. До последнего тура остаемся в борьбе за плей-офф. По игре — первый тайм был лучше. Немного низко сели в начале второго тайма. Хорошо, что смогли забить и более спокойно закончить матч. Хороший соперник, индивидуально сильные исполнители. Пришлось тяжело, но трудно было ожидать другого хода игры. Радуюсь, что у нас есть такая команда. Один в поле не воин, есть такая пословица, но Дзюба сыграл замечательно. По ходу сезона разные футболисты берут на себя бремя лидерства. Рад, что сегодня все сыграли здорово. Миша сегодня сыграл прекрасно. Своей карьерой и трудом он заслужил место в основном составе и то качество игры, которое он показал. Очень жалко, что Ярослава и Далера Кузяева не будет в последнем матче [из-за перебора желтых карточек]. Для нас это большая потеря. Можно было обойтись и без предупреждений, но что есть, то есть. К сожалению, будем готовиться к заключительному матчу уже без ребят».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»