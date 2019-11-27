Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США

Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляцию на приговор.

"Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции", – говорится в копии ходатайства, подписанного Бутиной, пишет РИА Новости.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Ей инкриминировались, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. 13 декабря прошлого года суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку со следствием. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.



