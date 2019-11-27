Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35

Число жертв землетрясения в Албании достигло 35. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны.

Ранее сообщалось о 27 погибших и более 650 пострадавших. По сведениям издания, к настоящему моменту из-под завалов удалось спасти около 45 человек. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск). По информации Геологической службы США, эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шияк, расположенного недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.



