Путин улетает из Петербурга. Рядовые граждане вынуждены сидеть в самолётах и ждать

Самолёт Владимира Путина готовится вылететь из Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Скриншот с сайта flightradar24.com

Ил-96 под номером RSD503 отметился на карте Пулково. Также читатели «Фонтанки» сообщают, что прилетели из столицы, томятся в самолёте из-за высокого гостя и не могут сойти на перрон.

«Приземлились в Пулково рейсом 6036 из Москвы, через пару минут пилот объявил дословно следующее – «в связи с проведением в Пулково протокольных мероприятий первых лиц государства, наш самолет проследует до места стоянки, но информации когда вы сможете покинуть борт, у нас пока нет»», – написал Евгений.

Напомним, эту среду президент России провёл в Петербурге. Чем занимался гарант, читайте в нашей трансляции.



