Дзюба и Оздоев помогли "Зениту" обыграть "Лион"

Победой футбольного клуба "Зенит" заершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" в среду, 27 ноября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:0.

На 42 минуте после подачи Дугласа Сантоса забил головой Артем Дзюба, на 84-й отличился Магомед Оздоев.

Благодаря этому успеху "Зенит" с семью очками вернулся на второе место, которое позволяет выйти в плей-офф. Лидирует "Лейпциг" (9 очков). На третье место переместился "Лион" (7 очков), на четвертом – "Бенфика" (3).

"Зенит" осталось провести в рамках группового этапа Лиги чемпионов один матч: против "Бенфики" 10 декабря. В этой встрече петербуржцев устроит любой результат кроме поражения.



