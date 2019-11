Министр иностранных дел Украины обиделся на Apple за карты с российским Крымом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за признание Крыма российским. Реакция главы внешней политики соседней страны обнародована в соцсети.

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a ?? land.