Эво Моралес заявил, что Интерпол выпустил синий циркуляр на него и объявил в розыск

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что Интерпол выпустил в отношении него синий циркуляр, а значит объявил в международный розыск . Бывший правитель уверен, что документ составлен на основании выдуманных обвинений.

«Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было», – заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико, передает РИА Новости.

По словам экс-президента, синий циркуляр выпущен также в отношении бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры.

Ноябрь стал неудачным для Моралеса, он вынужден был бежать из страны в Мексику из-за массовых беспорядков. А начале месяца вертолёт, на котором он летел, https://www.fontanka.ru/2019/11/04/056/едва не потерпел крушение.



