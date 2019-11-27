Вслед за классическим «Жуком» Volkswagen электрифицировал «хиппи-вэн»

Volkswagen of America представил электрифицированный классический VW Type 2, в некотором смысле развивая инициативу своих европейских коллег, переводящих на электричество Volkswagen Beetle.

Конверсию из бензинового автомобиля в электрический американская штаб-квартира Volkswagen осуществила с помощью известной калифорнийской фирмы EV West, пишет 27 ноября Autocar. В качестве донора электрической ходовой части использован Volkswagen e-Golf. Его 134-сильный электродвигатель заменил оригинальный 59-сильный бензиновый мотор воздушного охлаждения, так хорошо известный поклонникам «Жуков» и «хиппи-вэнов» по характерному громкому треску. И интерьер, и экстерьер микроавтобуса остались прежними, за исключением, пожалуй, крышки горловины бензобака – вместо нее теперь розетка для зарядки батареи.

EV West известна тем, что почти все ее проекты конверсий «обратимы», то есть можно вернуть бензиновый мотор обратно. При установке электрооборудования переделки оригинальной конструкции автомобиля минимальны. Как правило, они ограничиваются установкой электромотора на место штатного бензинового двигателя, а остальное оборудование размещается вместо бензобака или в багажнике. Внешние переделки заключаются в установке розетки для зарядки и в замене указателя уровня топлива на приборной доске на указатель заряда батареи.

В данном случае, поскольку для конверсии использовалась ходовая часть от электромобиля e-Golf, с микроавтобуса демонтировали и коробку передач – обычно ее сохраняют. В салоне под передним сиденьем была установлена 38-киловаттная батарея от «Гольфа», которая обеспечивает микроавтобусу пробег в 200 километров, в отличии от самого e-Golf, который на той же батарее способен проехать почти 250 км.



