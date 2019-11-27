СКА обыграл ХК "Сочи" с 17-летним дебютантом в воротах

В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ХК "Сочи" в среду, 27 ноября, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 4:2.

Голы забили Ярно Коскиранта (17 и 33 минуты), Андрей Кузьменко (30), Сергей Плотников (60). У "Сочи" отличились Сергей Шмелев (29) и Мальте Стрёмваль (37).

Отметим, что в ворота СКА в этой игре дебютировал 17-летний вратарь Ярослав Аскаров. На его счету 23 отбитых броска из 25. Это седьмая победа петербуржцев подряд. Они продолжают занимать второе место в Западной конференции с 44 очками в активе. Лидирует ЦСКА с 45 очками.

Следующий матч СКА проведет на выезде 30 ноября против рижского "Динамо".



