"Зенит" обыгрывает "Лион" после первого тайма

В пользу футбольного клуба "Зенит" завершился первый тайм матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона". На 42 минуте головой после подачи Дугласа Сантоса забил Артем Дзюба. Таким образом петербуржцы пока выигрывают со счет 1:0 после 45 минут встречи.

Напомним, «Зенит» после четырех туров с четырьмя очками занимает третье место в группе G. Лидирует «Лейпциг» (9 очков), на второй строчке – «Лион» (7). Для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов петербуржцам необходимо побеждать сегодня французскую команду.



