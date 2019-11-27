Скромный папа римский избавляется от люксовых машин, поэтому Renault подарила ему Duster

Компания Renault подарила папе римскому специально изготовленный для него «папамобиль». Это немного модифицированная Dacia Duster, известная в России как Renault Duster.

В отличие от предшественников, предпочитавших премиальные марки, типа Mercedes или Range Rover, нынешний папа Франциск отличается скромностью. Как пишет 27 ноября Autocar, в обычные дни он ездит на Ford Focus, во время визита в США пользовался минивэном Fiat 500L, а для путешествия по Эквадору — Jeep Wrangler, обе машины были предоставлены папе концерном Fiat.

Бюджетный кроссовер Duster был адаптирован под потребности главы Ватикана самой румынской компанией Dacia, входящей в группу Renault, в сотрудничестве с фирмой-изготовителем кузовов Romturingia. В основном, переделке подверглась задняя часть салона: в ней установлены сиденья, которые «значительно комфортабельнее» заводских. Модифицирована крыша над задними сиденьями: она получила большой «фонарь» и дополнительные поручни, позволяющие папе при необходимости ездить стоя. Автомобиль и снаружи, и внутри окрашен в белый цвет, белого цвета и кожаные сиденья. Подвеска кроссовера опущена на 30 мм для удобства входа и выхода.

Автопроизводители не раз пытались одарить Франциска каким-нибудь люксовым автомобилем. Он неизменно принимал подарок и тут же выставлял его на аукцион, а деньги направлял на благотворительность. Такая участь постигла, например, Lamborghini Huracan, который концерн Volkswagen преподнес папе в 2017 году. Франциск освятил автомобиль, оставил на нем автограф, а потом его продали с аукциона за 715 тысяч евро.



