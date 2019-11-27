Полиция Дубая показала, как бы выглядел её Tesla Cybertruck

Полицейское управление Дубая готово приобрести Tesla Cybertuck для использования в качестве патрульной машины. В подтверждение департамент полиции опубликовал в своём официальном аккаунте в Twitter изображение Cybertruck в полицейской раскраске.





Конечно, это всего лишь обработанная официальная фотография с сайта Tesla. Однако, по мнению Business Insider, заявление полиции вполне серьёзное. В ней уже несут службу развивающий 400 км/ч суперкар Bugatti Veyron, а также один Aston Martin One-77, один Bentley Continental GT, три гибридных Porsche Panamera и два BMW i8. Власти Дубая, скорее всего, выберут для своих правоохранителей трёхмоторную версию в максимальной комплектации с разгоном до 100 км/ч за 2,9 секунды, то есть на уровне Bugatti Veyron.

На сегодняшний день, по словам Илона Маска, компания получила 250 тысяч предзаказов (три дня назад было 146 тысяч), причем большинство потенциальных покупателей резервирует «среднюю» двухмоторную версию.