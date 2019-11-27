Правительство отменило обязательную сертификацию для лекарств. Теперь нужно будет разрешение Росздравнадзра

Кабинет министров утвердил новый порядок ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление меняет схему для производителей перед выпуском медикаментов в продажу. Раньше требовалась обязательная сертификация. Теперь нужно обращаться за разрешением в Росздравнадзор. Изменения вступают в силу через два дня, сообщает 27 ноября РБК.

Отметим, что объясняя измнения вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что по старым правилам, документы выдавались на каждую серию и партию препаратов, при этом отдельные центры по сертификации могут ограничиваются тремя показателями — упаковкой, описанием и маркировкой.

«Это приводило к тому, что такие факты фиксировались Росздравнадзором — к попаданию на рынок некачественных, фальсифицированных лекарственных препаратов», — сказала она на совещании 27 ноября.

Теперь качество лекарств будут подтверждать два федеральных учреждения — «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава и «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора. По словам Голиковой, такой подход упростит работу тех, кто вводит препараты в гражданский оборот, а сроки проверок сократятся с трех месяцев до трех дней.



