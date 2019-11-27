Из-за ремонта трубы на Тореза батареи остынут в 29 домах

Ремонт 500мм трубы на перекрёстке проспекта Тореза и улицы Есенина в Петербурге вынудил ГУП ТЭК ограничить центральное отопление в 29 домах. Ещё 54 зданий переведены на резервную схему. Об этом 27 ноября «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

Теплоэнергетики обещают устранить дефект как можно быстрее, не позднее полудня четверга. Пока же бригады ТЭКа устранили парение и приступили к работам. Автомобильное движение по проспекту вновь стало возможным в шесть вечера. Сервис «Яндекс.Карты» показывает район работ зелёным для владельцев машин.

«Туман» сгустился на проспекте Тореза около четырёх дня. Очевидцы сообщали, что двигаются по дороге наощупь.



