Шеф-повар подал в суд на Michelin после лишения звезды

Известный французский шеф-повар Марк Вейра подал в суд города Нантера иск, в котором потребовал от инспекторов гида Michelin раскрыть свои критерии оценки ресторанов и конфиденциальные записи. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсант».

По данным издания, скандал начался после того, как в нынешнем году в издаваемом Michelin гиде ресторан Вейра La Maison des Bois во Французских Альпах лишился одной из трех мишленовских звезд. Шеф уверен, что инспектор Michelin лишил его заведение звезды после того, как, попробовав там сырное суфле, решил, что его приготовили с чеддером, а не с французскими сырами реблошон, бофор и томм.

«Я положил в него шафран, и джентльмен, который пришел, подумал, что это чеддер, потому что суфле желтое. И это вы называете знакомством с местом? Это просто безумие»,— рассказал Марк Вейра.

По его словам, из-за лишения его ресторана мишленовской звезды он находился в подавленном состоянии восемь месяцев, а вся команда ресторана плакала, когда узнала об этой новости.





Это первый случай, когда шеф-повар подает иск с требованием к Michelin раскрыть причины ухудшения позиции ресторана в гиде.