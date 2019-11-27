В Испании подняли со дна подводную лодку, заполненную наркотиками на 100 млн евро

Сотрудники гражданской гвардии Испании и таможенной службы провели операцию по подъему затонувшей 24 ноября самодельной 20-метровой подводной лодки с грузом наркотиков. После этого ее транспортировали в порт города Альдан в Галисии.

Как сообщает 27 ноября «Интерфакс» со ссылкой на испанский телерадиоканал РТВЕ, в порту при осмотре лодки нашли 152 упаковки элитного порошка общим весом в три тонны и стоимостью под 100 млн евро.

Двое находившихся на подлодке человек задержаны Однако, пока неясно, откуда она прибыла к испанским берегам – из Америки или из Африки. Подлодку обнаружили в автономном регионе Галисия на северо-западе страны.

Представители гражданской гвардии Испании напоминают, что самодельные подлодки для перевозки наркотиков регулярно используют в Америке, но для Европы – это крайне редкий случай.





В связи с этим власти Испании объявили о размещении средств выявления целей на море и в воздухе в городах Понтеведра и Корунья, а также усилили полицейское присутствие на побережье Атлантического океана.