Горсуд отказал градозащитникам в признании незаконным сноса дворового флигеля двора Шувалова на Фонтанке

Городской суд Петербурга 27 ноября отказался удовлетворить апелляционную жалобу градозащитников о признании незаконным решения Смольного согласовать приспособление для расширения частного музея Фаберже дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки. Об этом сообщил комитет по охране памятников. Работы предполагают снос дворового флигеля, который начался в августе 2019 года.

Апелляционную жалобу на июньское решение Куйбышевского районного суда подали замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) Александр Кононов и член президиума организации Анна Капитонова. Первая инстанция признала согласованием комитетом по охране памятников проекта приспособления дворца для расширения музея законным. Кроме того, истцы пытались оспорить распоряжение КГИОП об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия.

Капитонова подтвердила «Фонтанке», что градозащитники будут оспаривать решение Горсуда.

Проект предполагает демонтаж Западного флигеля, расположенного во дворе. Его начали сносить в августе, градозащитники высказывали опасение за состояние соседнего дома-памятника.





Инвестор — некоммерческая организация «Культурно-исторический фонд «Связь времен», которую курирует бизнесмен Виктор Вексельберг, намерен на месте снесенного здания построить новое, которое позволит организовать круговой проход по музею.

Расширить музей таким способом хотели с 2017 года. Однако на фоне возмущения градозащитников КГИОП в марте прошлого года отозвал экспертизу, которая одобряла снос дворового флигеля. Спустя восемь месяцев губернатор Петербурга Александр Беглов, на тот момент еще врио, подписал постановление, разрешающее инвестору реализовать задуманное.