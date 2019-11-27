Новый вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что вопросов внутренней политики среди ее полномочий нет

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, назначение которой на должность 27 ноября согласовали депутаты Законодательного собрания, заявила, что курировать внутреннюю политику глава города пока ей не поручал. Так чиновница ответила на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, в каком объеме к ней перейдут полномочия уходящей из Смольного Любови Совершаевой (она занималась в том числе организацией выборов).

«Сейчас среди тех полномочий, которые [для меня] обозначены, – молодежная политика, образование и взаимодействие со СМИ. На данный момент функционал такой», – заявила вице-губернатор.

До того, как перейти в петербургское правительство, Ирина Потехина работала заместителем министра просвещения. Она получила должность вице-губернатора Петербурга одновременно с Валерием Пикалевым – бывшим начальником охраны резиденции Владимира Путина на Валдае (он будет руководить администрацией губернатора Петербурга и контролировать два комитета: по информатизации и связи и безопасности). О назначении двух новых заместителей Александр Беглов объявил в понедельник. Тогда же он анонсировал уход из правительства Любови Совершаевой, которая на протяжении последнего года совмещала должности главы администрации губернатора и куратора внутренней политики региона.



