«Зенит» назвал состав на решающую игру Лиги чемпионов
Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определил стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Запасные игроки: Александр Васютин, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Напомним, «Зенит» после четырех туров с четырьмя очками занимает третье место в группе G. Лидирует «Лейпциг» (9 очков), на второй строчке – «Лион» (7). Для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов петербуржцам необходимо побеждать сегодня французскую команду. Матч пройдет на «Газпром Арене», начало в 20:55.