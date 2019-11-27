«Зенит» назвал состав на решающую игру Лиги чемпионов

Setl Group ввел в эксплуатацию 4 очередь жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе. Это два жилых дома, расположенных на Плесецкой ул. 20, к. 1-2, и два подземных паркинга в общей сложности на 600 автомобилей, а также две открытые наземные автостоянки.