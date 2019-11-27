В самолет «Аэрофлота» не пускают не только толстых котов, но и рыб

Член Общественной палаты России Андрей Максимов рассказал, что авиакомпания не разрешила ему взять в ручную кладь купленную на рынке рыбу из-за претензий к габаритам. Об этом 27 ноября он рассказал РИА Новости.



«В субботу возвращался из Архангельска в Москву с рыбой с архангельского рынка. Ситуация достаточно простая, но в то же время говорящая о том, что правила "Аэрофлота" требуют некоторого уточнения или расшифровки... Сотрудники на регистрации посчитали, что рыба вполне может быть транспортирована в ручной клади, поскольку в рамку она при сгибе хвоста полностью входит и не нарушает никаких габаритов, весит в пределе четырех килограммов, – сказал собеседник. – Но во время посадки сотрудник посчитал, что рыба должна в длину с хвостом войти в те параметры, которые рамка предусматривает, ровно 55 сантиметров».







Сотрудники, по его словам, вели себя корректно и вежливо.

По мнению общественника, в правилах много спорных моментов.





Ранее широкий общественный резонанс получила история Михаила Галина, от которого в авиакомпании потребовали сдать в багаж кота Виктора, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности.