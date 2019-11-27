Минобороны предложило приравнять Крым к Крайнему Северу. Виновата Украина

Министерство обороны РФ предлагает увеличить на 10% денежное довольствие контрактникам за службу в Крыму. На проект постановления правительства, разработанный в Минобороны, 27 ноября обратило внимание РБК.

Причиной для такого решения в ведомстве называют «ухудшение климатических условий и обострение экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на полуострове». Территорию Крыма в Минобороны отнесли к «безводной местности» – такой же статус имеют некоторые районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области. Аналогичные надбавки получают контрактники в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В пояснительной записке представители Минобороны уточняют, что ухудшение экологической обстановки в Крыму связано с прекращением подачи на полуостров днепровской воды из Украины по Северо-Крымскому каналу.

«До 2014 года СКК обеспечивал территорию Крыма на 80 – 87% объема забора воды, но, несмотря на это, проблема нехватки пресной воды сохранялась. В апреле 2014 года подача воды из реки Днепр на Крымский полуостров была полностью прекращена. Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в пояснительной записке.

Вступить в силу постановление о надбавках контрактникам в Крыму может уже в апреле 2020 года.



