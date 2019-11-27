Специалисты назвали возможную причину массовой гибели птиц в карельском городе, где выпал желтый снег

Специалисты не связывают массовую гибель птиц недалеко от Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Карелии с работой предприятия. Об этом 27 ноября сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Причина смерти птиц — остановка сердца. По предположениям специалистов, птицы отравились хлоридом натрия — это основной компонент обычной поваренной соли; вероятно, он содержался в антигололедных реагентах», – доложил Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что, по предварительным результатам Росприроднадзора, на содорегенерационных котлах ЦБК зафиксировано превышение выбросов сероводорода, бензапирена и метилмеркаптана, но анализ ещё не завершён.

Жёлтый снег и массовая смерть животных взволновали горожан в начале ноября. Ходили слухи о «страшном выбросе» с местного целлюлозно-бумажного комбината. Как стало известно 18 ноября, предприятие работает планово, аварий на нём не происходило.



