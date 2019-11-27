Напротив Пискарёвского кладбища открылось кафе. Не все рады такому соседству

Молодой бизнесмен открыл кафе у Пискарёвского кладбища в Петербурге. Магамед Магамедли заявил, что готов кормить блокадников с 50%-ной скидкой, а пять раз в году, в памятные дни, предоставлять им бесплатные обеды.

О начале работы нового заведении общепита с небанальным расположением сообщает 27 ноября 47news.

«У меня формат кафе, то есть «приходи — кушай — уходи», круглосуточно. Но никаких свадеб и гулянок. Блокадникам и инвалидам готов давать скидку 50%. У нас ведь пять праздников (вероятно, имелись в виду «памятные даты». – Ред.) в году? Пять дней готов блокадников принимать бесплатно», – заявил 47news владелец нового общепита, 26-летний уроженец неспокойного азербайджанского города Тертер, что рядом с Нагорным Карабахом, Магамед Магамедли.









В администрации Калининского района таким соседством не очень довольны и хотят решить «проблему» элегантно.





«Хотим выйти из ситуации красиво, и так, чтобы всем было хорошо. Вопрос надо решать концептуально, а не путём смены арендатора. Мы нашли частного инвестора. Он готов выкупить павильон, стать его новым собственником. Ресторана там не будет. Он дал слово», – рассказал 47news руководитель Калининского района Василий Пониделко.

По предварительным данным, нынешний собственник Шведов оценивал своё помещение напротив Пискарёвского мемориала в 20 миллионов рублей. Это как минимум в десять раз дороже, чем способен предложить сложившийся рынок недвижимости в этой округе.