«Сделаем все, чтобы не подвести болельщиков и игроков». Путин в Петербурге провел встречу с главой УЕФА

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Петербурге провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Как сообщает 27 ноября ТАСС, Чеферин высказал уверенность, что Россия подготовится к чемпионату Европы по футболу – 2020 наилучшим образом.

«Кубок мира (в России. — Прим. ред.) прошел идеально, и эти два товарища (помощник президента Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков, которые присутствуют на встрече. – Прим. ред.) знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия», – заявил глава УЕФА.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», – ответил на это Путин. Кроме того, Чеферин сообщил, что планирует сегодня посетить матч между «Зенитом» и «Лионом» в рамках Лиги чемпионов. Матч начнется в 20.50 на «Газпром Арене».



