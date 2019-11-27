У «ЛСР.Недвижимость Северо-Запад» новый гендиректор

Дмитрий Ходкевич покинул пост генерального директора компании «ЛСР.Недвижимость», в кресло главы сядет Юрий Константинов, сообщила 27 ноября пресс-служба «Группы ЛСР». Новый руководитель работает в группе с 2004 года.

«Группа ЛСР» благодарит Дмитрия Ходкевича за 20-летнюю плодотворную работу и желает ему дальнейших успехов. На должность генерального директора «ЛСР.Недвижимость – Северо-Запад» назначен Юрий Константинов», – говорится в сообщении компании.







Константинов – выпускник Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. В «Группе ЛСР» он работает с 2004 года. До назначения в течение нескольких лет руководил направлением централизованных закупок ПАО «Группа ЛСР».

Дмитрий Ходкевич руководил «ЛСР.Недвижимостью» с 2011 года.



