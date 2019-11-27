Петербуржцы застряли в Берлине из-за датчика дыма, сработавшего в самолёте

Самолету с петербуржцами на борту пришлось экстренно приземлиться в Берлине из-за сработавшего датчика дыма в грузовом отсеке. Об этом «Фонтанке» 27 ноября сообщили в пресс-службе авиакомпании SWISS.

«На рейсе SWISS LX1311 из Санкт-Петербурга в Цюрих экипаж получил предупреждение о неисправности детектора дыма в грузовом отсеке. По соображениям безопасности капитан судна решил приземлиться в аэропорту Тегель, посадка в Берлине прошла без происшествий (для пассажиров не было никакой опасности). Экипаж в настоящее время пытается решить проблему, чтобы продолжить полет в Цюрих», – говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала об экстренном приземлении самолета авиакомпании SWISS в Берлине. Как сообщил читатель издания, многие пассажиры из-за этого не успевают на стыковочные рейсы.



