«Клеймо иноагента дискредитирует человека». Правозащитники и деятели культуры попросили Путина не подписывать «закон Клишаса»

Правозащитники и деятели культуры подписали обращение к Владимиру Путину, в котором попросили не подписывать законопроект, дающий возможность признавать иноагентами физлиц.

В обращении, опубликованном 27 ноября на сайте движения «За права человека», говорится, что закон нарушает базовые права человека на свободное распространение и получение информации, гарантированные конституцией. Граждане не могут предсказать последствия применения к ним закона, а оспорить его в суде практически невозможно, отмечают правозащитники.

«Иностранный агент — устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного и не исполнял волю иностранных заказчиков», — сказано в обращении.

Документ подписали руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, правозащитницы Светлана Ганнушкина и Зоя Светова, музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая и другие. Всего более 50 человек.





На прошлой неделе Госдума приняла закон, позволяющий признавать физических лиц иностранными агентами.

Напомним, что в 2012 году Госдума приняла поправки к Закону «О некоммерческих организациях», которые дали право наделять статусом иностранного агента российские НКО. Законопроект о статусе иноагентов для физических лиц был внесен еще в 2017-м, однако в первом чтении его приняли только в январе 2018-го.