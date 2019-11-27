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Бизнес
27.11.2019 18:24
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Ozon нарастил оборот в два раза в третьем квартале. Компании помог маркетплейс, рассрочка и искусственный интеллект

Оборот интернет-магазина Ozon в июле – сентябре 2019 года увеличился на 97%, до 16,9 млрд рублей без НДС. Как говорится в отчете компании от 27 ноября, это самый высокий показатель роста за последние 15 лет.

Драйвером роста стало расширение ассортимента за счет маркетплейса, то есть товаров сторонних продавцов, которые Ozon выставляет на своей витрине и доставляет через свои логистические сервисы. Сейчас площадка работает более чем с 15 000 компаний, активные продажи имеют уже более 5 500 предпринимателей.  

Компания отмечает значительное увеличение продаж в регионах: все федеральные округа, за исключением Центрального, Северо-Западного и Дальнего Востока, показали рост более чем на 120%. 

Увеличивать оборот также помогли сервисы рассрочки и кэшбэк, а также ИТ-составляющая — сервисы персонализации и поиска, работающие на базе алгоритмов машинного обучения.


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