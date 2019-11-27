«Они сами виноваты». Пограничники объяснили, почему не пустили в Петербург 1400 иностранцев с электронными визами

За два месяца действия электронных виз в Петербург и Ленобласть приехали 32 тысячи туристов. Об этом «Фонтанке» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

С 1 октября границу в упрощенном порядке пересекли жители 48 стран. Примерно треть всех прибывших (11 тысяч) из Эстонии. В пятерку лидеров также вошли Латвия (более 4 тысяч), Германия (более 2,5 тысячи), Финляндия (более 2,5 тысячи) и Франция (более 1,7 тысячи).

Но 4% туристов, прибывших по электронным визам, столкнулись с проблемами при въезде и выезде. 1300 человек не смогли попасть в Петербург, в основном из-за ошибок в заполнении паспортных данных при оформлении визы, еще 100 — при выезде из страны, в основном из-за нарушения сроков пребывания.

Но ситуация исправляется, уверены пограничники. Так, если в октябре по электронным визам приехало 15,8 тысячи человек и из них 750 столкнулись с проблемами при пересечении границы, то в ноябре 16 тысяч человек и 650 соответственно. «Количество иностранцев, не пропущенных по причине допущенных ими ошибок, заметно снижается», – отмечают в ведомстве.





О сложностях, с которыми сталкиваются иностранцы, прибывающие в Петербург по электронным визам, ранее неоднократно рассказывала «Фонтанка». В частности, туристы жалуются, что не могут получить внятного ответа о причинах недопуска от погранслужб и вынуждены дожидаться обратного рейса без вещей, возможности прилечь и отдохнуть.

В Пограничном управлении ФСБ России отмечают, что ведут «работу по разъяснению иностранным гражданам порядка заполнения электронной формы», а также объясняют иностранцам их ошибки на месте. «В каждом случае непропуска на территорию Российской Федерации иностранным гражданам на английском и других национальных языках, в том числе с помощью представителей компаний-перевозчиков, доводится конкретная причина или указывается определенное место в электронной визе, где допущено несоответствие данных визы с иными предъявляемыми документами», – отметили в ведомстве.