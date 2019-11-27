Путин прибыл на Адмиралтейские верфи. Он осматривает новую подлодку, пока рабочие отдыхают
Президент России Владимир Путин приехал на Адмиралтейские верфи. Как сообщают 27 ноября вечером источники «Фонтанки», посещение началось с 12-го цеха.
При этом, как накануне и сообщало наше издание, рабочих среди встречающих президента, видимо, немного. Для них объявлен выходной, работать вместо среды им придется в субботу.
Отметим, в ходе визита на верфи Путин осмотрит новую подлодку «Петропавловск-Камчатский» и еще не достроенные патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и корабль «Виктор Черномырдин». Также запланирована церемония закладки корабля «Николай Зубов».
Напомним, «Петропавловск-Камчатский» – первая неатомная подлодка, построенная для Тихоокеанского флота. Ее передали ВМФ 25 ноября.
«Фонтанка» ведет прямую трансляцию визита Путина в Петербург.
Справка:
По проекту Министерства обороны к 2022 году флоту должны передать шесть лодок нового поколения. Новые суда предназначены для эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока и имеют высокую боевую эффективность. По данным пресс-службы Адмиралтейских верфей, завод «ЦКБ МТ «Рубин» модернизировал субмарины проекта 636.3, повысил дальность обнаружения целей, автоматизировал навигационную систему и обновил радиоэлектронное оборудование.
В число лодок, которые передадут Тихоокеанскому флоту предприятия судостроительной отрасли в 2020 году, войдут атомная субмарина «Белгород» и носитель подводных аппаратов «Посейдон».