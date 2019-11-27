Легковушки и КАМАЗ не разъехались на Приморском шоссе. В больницу отправились двое

Массовая авария затруднила движение по Приморскому шоссе в Курортном районе Петербурга. Столкнулись «не сильно, но качественно», отмечают очевидцы.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:25 27 ноября на 4-м километре трассы А-123 Зеленогорск – Приморск – Выборг столкнулись автомобили Suzuki, Ford Fusion и КАМАЗ. В результате многочисленные травмы получили водитель и пассажир «Форда».

Пострадавших доставили в больницу №40 города Сестрорецка. По предварительным данным, их состояние оценивается как тяжелое.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла на Приморском шоссе в поселке Ушково. На записи с места ДТП видно манипулятор КАМАЗ, стоящий на встречной полосе, и три легковушки. Две из них разбиты, а около третьей находятся медики с каталкой.



